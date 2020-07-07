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Власти Тувы запретили жителям есть мясо сурков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jon Sullivan

Власти Тувы запретили жителям есть мясо сурков из-за вспышки бубонной чумы в соседней Монголии, сообщает правительство региона.

В связи с выявлением на территории Монголии бубонной чумы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва призывает жителей республики, в особенности жителей приграничных районов с Монголией, быть бдительными.

«Переносчиком бактерии являются блохи, которые живут на кожных покровах грызунов. Опасными для человека являются крысы, а также мясо сурка и верблюда», — говорится в сообщении.

Жителям республики власти рекомендовали в случае поездок на отдых воздержаться от охоты на сурков и их поедания.

В 2012 году опасный подвид чумного микроба выделили на Алтае в нескольких километрах от границы с Монголией. Были единичные случаи заражения людей в Кош-Агачском районе республики в 2014-2016 годах.


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