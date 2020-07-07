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Сразу 19 футболистов заразились COVID-19 из-за ошибки в тесте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Лабораторная ошибка в тесте на коронавирус болгарского футболиста Мартина Кавдански привела к тому, что заразились 19 игроков.

Защитник клуба «Царско село» Мартин Кавдански в минувший четверг вышел на мачт с командой «Черно море», так как его тест на короновирус показал отрицательный результат, пишет издание Sportstar со ссылкой на заявление клуба.

После игры оказалось, что трое футболистов «Царско села» заразились коронавирусом, а «Черно море» объявило, что в команде выявлено 16 случаев заражения COVID-19.

Все игроки находятся на карантине. Сотрудники лаборатории, делавшие тест Кавдански, уже признали ошибку.

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