Томск возобновит автобусное сообщение с крупными городами Сибири

Автобусное сообщение Томска с Новосибирском, Барнаулом, Красноярском, Кызылом и другими сибирскими городами возобновится со вторника, 7 июля, сообщается на сайте Томскавтотранса.

В расписании отправления автобусов с автовокзала Томска указан ряд городов, куда возобновят рейсы с 7 июля. Среди них Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Новокузнецк и другие.

Перевозчики должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендаций по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях пандемии. Пассажиры должны соблюдать масочный режим.