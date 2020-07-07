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Томск возобновит автобусное сообщение с крупными городами Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автобусное сообщение Томска с Новосибирском, Барнаулом, Красноярском, Кызылом и другими сибирскими городами возобновится со вторника, 7 июля, сообщается на сайте Томскавтотранса.

В расписании отправления автобусов с автовокзала Томска указан ряд городов, куда возобновят рейсы с 7 июля. Среди них Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Новокузнецк и другие.

Перевозчики должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендаций по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях пандемии. Пассажиры должны соблюдать масочный режим.

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