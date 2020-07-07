Полпред ответил на вопрос о второй волне коронавируса в Сибири

Специалисты не исключают второй волны коронавируса в Сибири. Начаться она может уже осенью, сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло в ходе пресс-конференции во вторник.

«Возможна вторая волна. Мы с вами знаем, что осенью люди болеют больше», — отметил полпред.

По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы новая волна не заставила возвращать жесткие ограничения. Сейчас испытываются вакцины, идет работа над увеличением коечного фонда в больницах, проходят испытания препараты для лечения осложнений при COVID-19.

К тому же, заметил Меняйло, ссылаясь на данные эпидемиологов, сейчас выявляется большое количество человек с течением болезни в ранней стадии. И уже существует лечение способное стимулировать иммунитет человека с легким течением болезни на «борьбу» с вирусом и возможными осложнениями.