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Минкомсвязь разработала систему слежки за больными COVID-19

Источник:
РИА Новости
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Фото: © pexels.com/deepanker70 / Pexels

Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации.

«В качестве исходных данных функционирования системы отслеживания используются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи, зараженного COVID-19», — приводит РИА Новости проект ведомства.

В документе говорится, что «с использованием специализированных алгоритмов выявляется перечень абонентов <…>, находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней».

Перечень контактирующих с больным лиц конкретизируется с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода, отмечается в проекте.

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«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД России и Минздрав России», — уточняется в проекте.

В Минкомсвязи уточнили, что функциональной возможностью системы отслеживания является геолокационный контроль соблюдения режима карантина лицами, в отношении которых вынесено решение об обязательной изоляции.

«В отношении указанных лиц осуществляется круглосуточный анализ местонахождения их абонентских устройств. В случае нарушения установленных границ фиксируются время и координаты местонахождения абонента при каждом нарушении, продолжительность нарушения, максимальное удаление от места проведения карантина, показатель его соблюдения. Указанная информация передается в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию и МВД России", — говорится в проекте.

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