Барнальский музыкант оправдался за трек «Господь-Господь»

Музыкант из Барнаула Геннадий Корчагин под псевдонимом заявил, что ставший мемом трек «Господь-Господь» был шуткой, а не попыткой оскорбить.

«Это шуточный трек, написанный для себя и друзей в 2013 году, но я его давно забросил», — сказал Корчагин Telegram-каналу «Подъем».

По его словам, за семь лет песня про Иисуса, в которой используется голос протоиерея Дмитрия Смирнова, обросла «чужими странными смыслами», поэтому автор больше не хочет ассоциироваться с этой работой.

Музыкант назвал себя православным и осудил богохульство. «Что до трека, то это, скорее, шутка на грани фола», — отметил он и добавил, что все заработанные на песне деньги направлены на благотворительность.

Клип на эту песню появилась два месяца назад на YouTube. Он набрал более 5 миллионов просмотров. После обращения православных Композицию «Господь-Господь» проверят на предмет оскорбления чувств верующих.