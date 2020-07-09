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Фильм дня: «Таинственная река»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Таинственная река» от режиссера Клина Иствуда принес его актерам «Оскары», а трагическая история трех друзей вызвала отклик у зрителей.

США/Австралия, 2003 год, режиссер Клинт Иствуд, 16+
В главных ролях: Шон Пенн, Тим Роббинс, Кевин Бейкон
Слоган: «Мы хороним наши грехи, мы отмываемся от них дочиста»

В центре сюжета неразлучных три друга — Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин. Они вместе проводят детство. Уже взрослыми судьба сводит их вместе перед лицом трагедии: зверского убийства дочери Джимми Маркума — Кэтти.

Драматический детектив «Таинственная река» — экранизация одноименного романа Денниса Лихэйна. Но Иствуд включил в ленту намек на реальный скандал, связанный с педофилией.

В начале фильма в эпизоде, в котором юного Дэйва бросают на заднее сидение автомобиля, человек впереди разворачивается и на его руке видно кольцо священника. В книге нет ни малейшего упоминания о том, что этот персонаж был священником.

Этот момент был намеренно добавлен в картину после выяснения обстоятельств скандала, разгоревшегося в Бостонской епархии архиепископа. Ее глава, Бернард Ло, оказался замешанным в истории, связанной с умалчиванием случаев сексуальных домогательств со стороны священников.

Шон Пенн и Тим Роббинс за свои актерские работы были награждены многочисленными премиями, в том числе «Оскаром». Оценка фильма IMDb: 7.90. 

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