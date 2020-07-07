Число зараженных коронавирусом удвоилось в Алтайском крае

Число зараженных коронавирусом резко выросло в Алтайском крае, за сутки заразились 171 человек, на прошлой неделе таких случаев было 75 за сутки, сообщает оперативный штаб.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлен 171 инфицированный, выздоровело 103 пациента, скончалось пять человек, два из них от COVID-19. Основной прирост дал Барнаул — здесь выявлено 102 инфицированных. Это сильный скачок, 1-2 июля заражалось по 74-75 пациентов в сутки.

В связи с ростом количества инфицированных, губернатор края Виктор Томенко проведет специальное оперативное совещание, на котором будет рассмотрена складывающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе и обсуждены возможные дополнительные меры по предупреждению ее дальнейшего ухудшения.