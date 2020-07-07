Сибирячка два дня пролежала связанная грабителем

Женщина наняла сотрудника для работы в саду, он связал ее и украл вещи, потерпевшая пролежала связанной два дня, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полицейские установили, что 43-летняя жительница поселка Овсянка по объявлению в интернете наняла незнакомого мужчину для работы на садовом участке. Между ними возник конфликт, мужчина избил хозяйку дома и связал ее.

После этого он похитил сотовый телефон, ноутбук и автомобиль, на котором скрылся. Через два дня потерпевшую обнаружила коллега по работе. Сумма причиненного ущерба составила 590 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска красноярской полиции была установлена личность злоумышленника. Был задержан ранее неоднократно судимый 33-летний житель краевого центра.

В отношении задержанного следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до 12 лет.