НАВЕРХ

Сибирячка два дня пролежала связанная грабителем

Источник:
Sibnet.ru
109 0

Женщина наняла сотрудника для работы в саду, он связал ее и украл вещи, потерпевшая пролежала связанной два дня, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полицейские установили, что 43-летняя жительница поселка Овсянка по объявлению в интернете наняла незнакомого мужчину для работы на садовом участке. Между ними возник конфликт, мужчина избил хозяйку дома и связал ее. 

После этого он похитил сотовый телефон, ноутбук и автомобиль, на котором скрылся. Через два дня потерпевшую обнаружила коллега по работе. Сумма причиненного ущерба составила 590 тысяч рублей.


Сотрудниками уголовного розыска красноярской полиции была установлена личность злоумышленника.  Был задержан ранее неоднократно судимый 33-летний житель краевого центра.

В отношении задержанного следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до 12 лет.

 

Еще по теме
Раскрыта новая схема кибератак на банки
Житель Рубцовска платил детям за разврат
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
Осужденного на тысячу лет педофила досрочно освободили
смотреть все
Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на сообщения о росте числа бедных россиян
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
ОСАГО рассчитают по новым тарифам
•
Замглавы МИД России заявил о полной утрате доверия к США
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
Как это работает
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
НОВОСТИ СИБИРИ
Глава Минздрава Кузбасса заразился коронавирусом
Сибирь 07.07.2020 13:50
Сибирячка два дня пролежала связанная грабителем
Сибирь 07.07.2020 13:41
Новосибирск поставил рекорд по заболевшим СOVID-19 после открытия кафе
Сибирь 07.07.2020 13:25
Четыре сотни медиков в Приангарье заболели COVID-19
Сибирь 07.07.2020 12:39
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
41051
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
3863
Путин призвал в Россию мигрантов
3711
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
3680
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на сообщения о росте числа бедных россиян
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
ОСАГО рассчитают по новым тарифам
•
Замглавы МИД России заявил о полной утрате доверия к США
Как это работает
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Поправки к Конституции поддержали 78% россиян
70
Путин призвал в Россию мигрантов
48
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
39
Кремль назвал итоги голосования по Конституции триумфом
38
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
33