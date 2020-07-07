Глава Минздрава Кузбасса заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин и еще трое сотрудников министерства заразились коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава Кузбасса.

«Поскольку сотрудники Минздрава региона контактируют с большим количеством работников медицинских организаций, в том числе совершают рабочие поездки в больницы Кузбасса, они находятся в зоне риска заражения COVID-19», — говорится в сообщении.

После выявления источника заражения на прошлой неделе часть сотрудников министерства ушла на карантин. Во вторник коронавирус был подтвержден у Малина и трех его подчиненных. Выявлен круг контактных лиц, все они отправлены на домашнюю изоляцию.

По данным регионального оперативного штаба, на 7 июля в Кузбассе зарегистрировано 2134 случая заражения, в том числе 49 за минувшие сутки, 953 человека выздоровели, 12 умерли.