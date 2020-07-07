Новосибирск поставил рекорд по заболевшим СOVID-19 после открытия кафе

Новосибирская область за последние сутки прибавила 113 заболевших СOVID-19, это рекордный показатель появился после открытия летних веранд и кафе.

По данным оперативного штаба на утро 7 июля в Новосибирской области выявлено 6, 7 тысячи случаев инфицирования СOVID-19, из них 113 за последние сутки. Это рекорд для региона. Выздоровело за последние сутки 155 человек. В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ — 15 пациентов.

«Скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19», — говорится в сообщении.

В понедельник в Новосибирской области начали работу летние веранды и кафе. С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом.