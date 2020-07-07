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Мальчик в Омской области утонул, спасая старшую сестру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Два 10-летних ребенка утонули в Омской области в понедельник, в одном из случаев мальчик пытался спасти свою старшую сестру, но утонул сам, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 10-летний мальчик с 14-летней сестрой из деревни Бородинка пошли купаться на реку Иртыш. Девочка стала тонуть, ей на помощь бросился брат. Сестру он спас, но сам не смог выбраться на берег.

Еще один случай произошел в Омске. Там три подружки купались в котловане, две из них стали тонуть, одну из тонувших спасла 11-летняя девочка, а вторую 10-летнюю девочку спасти не удалось.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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