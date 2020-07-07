Четыре сотни медиков в Приангарье заболели COVID-19

Большое количество медиков в Иркутской области заразились коронавирусной инфекцией. Но не все «подхватили» вирус на работе, сообщила и.о. зампреда правительства области Валентина Вобликова на пресс-конференции в понедельник.

«В группе риска находятся наши медицинские работники. На сегодня у нас 458 медицинских работников уже инфицированы или перенесли заболевание в той или иной форме. Понятно, что не все они получили инфекцию на работе, учитывая достаточно серьезную защиту», — цитирует «ИрСити» Вобликову.

В мае врач, начальник обсерватора из Калмыкии Чингис Унгарлинов также перенес тяжелую форму COVID-19. По его словам, существующая защита недостаточна для того, чтобы медицинский работник не заразился коронавирусом.

«Мы ведь зачастую работаем в противочумных костюмах, разработанных еще в сороковых годах. А нужен более надежный уровень защиты, да и комфорта тоже. В наших костюмах очень жарко, особенно летом. Даже в очках работать сложно — они запотевают так, что ничего не видно», — цитирует медика «Российская газета».