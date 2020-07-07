Аниме-хоррор «Когда плачут цикады» выйдет в октябре

Ремейк аниме-хоррора «Когда плачут цикады» выйдет в октябре, его премьеру перенесли из-за коронавируса, ранее его должны были показать в июле, сообщается на официальном сайте фильма.

Премьера ремейка «Когда плачут цикады» должна была состояться в июле, но из-за пандемии коронавируса, релиз, как и многие другие премьеры, перенесли. В понедельник официальный сайт обновил информацию, обозначив релиз в октябре.

Аниме-хоррор расскажет об отдаленной деревушке, куда занесло школьника Кейчи Маэбара. Он ощущает, что с виду приятное окружение обладает таинственной, зловещей атмосферой.