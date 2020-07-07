НАВЕРХ

Житель Рубцовска платил детям за разврат

Источник:
Sibnet.ru
289 0
Фото: © Sibnet.ru

Житель Рубцовска восемь лет платил детям за насильственные действия сексуального характера, он предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2002 году 33-летний обвиняемый для «удовлетворения сексуальных потребностей знакомился с малолетними детьми» из проблемных семей и предлагал им деньги. С 2002 по 2010 год мужчина совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении девочек и мальчиков.

Кроме того, мужчина распространил фотографии порнографического содержания с участием несовершеннолетних в интернете. Следователи доказали 11 эпизодов противоправных действий обвиняемого в отношении семи потерпевших в возрасте от 5 до 17 лет.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине обвиняется по четырем статьям УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Еще по теме
Сибирячка два дня пролежала связанная грабителем
Раскрыта новая схема кибератак на банки
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
Осужденного на тысячу лет педофила досрочно освободили
смотреть все
Алтайский край #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на сообщения о росте числа бедных россиян
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
ОСАГО рассчитают по новым тарифам
•
Замглавы МИД России заявил о полной утрате доверия к США
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
Как это работает
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Минздрава Кузбасса заразился коронавирусом
Сибирь 07.07.2020 13:50
Сибирячка два дня пролежала связанная грабителем
Сибирь 07.07.2020 13:41
Новосибирск поставил рекорд по заболевшим СOVID-19 после открытия кафе
Сибирь 07.07.2020 13:25
Четыре сотни медиков в Приангарье заболели COVID-19
Сибирь 07.07.2020 12:39
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
41026
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
3863
Путин призвал в Россию мигрантов
3708
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
3679
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на сообщения о росте числа бедных россиян
•
Лукашенко пришел на интервью в одних носках
•
ОСАГО рассчитают по новым тарифам
•
Замглавы МИД России заявил о полной утрате доверия к США
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Поправки к Конституции поддержали 78% россиян
70
Путин призвал в Россию мигрантов
48
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
39
Кремль назвал итоги голосования по Конституции триумфом
38
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
33