Житель Рубцовска платил детям за разврат

Житель Рубцовска восемь лет платил детям за насильственные действия сексуального характера, он предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2002 году 33-летний обвиняемый для «удовлетворения сексуальных потребностей знакомился с малолетними детьми» из проблемных семей и предлагал им деньги. С 2002 по 2010 год мужчина совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении девочек и мальчиков.

Кроме того, мужчина распространил фотографии порнографического содержания с участием несовершеннолетних в интернете. Следователи доказали 11 эпизодов противоправных действий обвиняемого в отношении семи потерпевших в возрасте от 5 до 17 лет.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине обвиняется по четырем статьям УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.