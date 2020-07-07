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ОСАГО рассчитают по новым тарифам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны для легковых автомобилей, это делается, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения, сообщила пресс-служба Банка России.

Сейчас минимальное значение базовой ставки равняется 2746 рублей, максимальное — 4942 рубля. После расширения на 10% минимальный тариф составит 2471 рубль, максимальный — 5436 рублей.

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Наибольшее расширение коридора — на 30% вниз и вверх — предусмотрено для такси «в связи с высокой аварийностью, значительной разницей между уровнем водителей и существенной недооцененностью тарифов».

Тариф ОСАГО для юридических лиц и по грузовым автомобилям расширяется на 20% в обе стороны. Для общественного транспорта (регулярные автобусы, троллейбусы, трамваи) опускание нижней границы тарифа составит 5%, верхняя граница останется без изменений.

Новые тарифы начнут действовать одновременно со вступлением в силу поправок в закон об ОСАГО — с 24 августа. Страховщики получат право определять стоимость полиса для каждого водителя индивидуально.

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