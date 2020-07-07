Власти Забайкалья готовятся к открытию летних кафе и террас

Летние кафе и террасы Забайкалья могут открыться в ближайшее время. Проект постановления опубликовали на сайте правительства, теперь губернатор должен подписать документ.

Согласно документу, владельцам кафе и ресторанов перед открытием заведений необходимо будет провести генеральную уборку с дезинфекцией всех поверхностей. Необходимо также разместить столы на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Возле входов должны стоять дозаторы с антисептиками для обработки рук посетителей и персонала. В заведении нужно создать пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств, масок и перчаток.

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Летние кафе открывают в регионах по мере улучшения эпидемиологической обстановки — с уменьшением числа официально зарегистрированных заболевших коронавирусной инфекцией и с увеличением количества выздоровевших.

В Новосибирской области летние кафе открылись в понедельник. По мнению губернатора Андрея Травникова, в области удается сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. А большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует.