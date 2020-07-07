Лукашенко пришел на интервью в одних носках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на интервью с белорусским журналистом в одних носках, без обуви — соответствующие кадры были показаны в фильме «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко», опубликованным на YouTube.

«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!» — сказал Лукашенко перед интервью, здороваясь с журналистом Агентства теленовостей Андреем Кривошеевым.

Интервью состоялось в резиденции Лукашенко в Сочи после встречи с Путиным. О какой именно встрече идет речь, в фильме не уточняется. В последний раз лидеры двух стран встречались в этом городе в феврале.

«Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью», — признался Кривошеев.

Авторы фильма отмечают, что в этом проявилась открытость Лукашенко, о которой часто говорят журналисты.