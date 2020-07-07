Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей, сообщает ведомство.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде.

Тогда президент России Владимир Путин потребовал полностью восстановить окружающую среду на месте разлива нефтепродуктов в Красноярском крае, а не просто «быстренько прибраться».

Росприроднадзор оценил вред от загрязнения водных объектов на сумму 147 миллиардов рублей, почв — на сумму 738,6 миллиона рублей. Ведомство наравило требования о добровольном возмещении ущерба АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в группу «Норникель»).