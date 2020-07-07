Паводок затопил редкие цветы в «Шушенском бору»

Резкий подъем воды губит деревья и краснокнижные цветы в заповеднике «Шушенский бор», специалисты выясняют причину паводка, сообщает пресс-служба бора.

В Перовском лесничестве парка произошло резкое повышение уровня воды, которое привело к подтоплению не только значительной территории равнинного кластерного участка, но и дачных участков в садоводстве №1. Ущерб от паводка специалисты парка оценивают в десятки миллионов рублей.

На территории парка работают приглашенные специалисты-гидрологи из Минусинской гидрологической партии. В их задачи войдет разработка технического решения по спасению уже занятых водой участков и предотвращению дальнейшего подтопления бора и поселка. Их исследования продлятся около двух недель, после чего пресс-служба парка опубликует экспертное заключение.

Некоторые жители поселка Шушенское, понесшие материальный ущерб, выдвигают обвинения в адрес парка, связывая наводнение с деятельностью этой организации. Администрация «Шушенского бора» выступила с ответным заявлением о том, что никаких работ, связанных с мелиорацией земель с целью удержания талых и грунтовых вод в Перовском лесничестве не проводилось, и нужды в подобных мероприятиях не было.

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Национальный парк — это особо охраняемая природная территория федерального подчинения, в которой хозяйственная деятельность человека разрешена исключительно для функционирования парка, а вмешательство в естественные процессы возможно лишь в исключительных случаях и с одобрения Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Подтопление нанесло национальному парку гораздо больший ущерб, чем хозяевам дачных участков. В частности, более 200 гектаров лесопокрытой площади находится в зоне затопления, что уже привело к процессу усыхания леса. Застой воды негативно влияет на корневую систему, нарушая газообмен в тканях и способствуя гниению.

В воде оказались пробные площади с венериными башмачками, которых в зоне затопления произрастало сразу три вида, внесенных в Красные книги России (башмачок крупноцветковый и настоящий) и Красноярского края (башмачок крапчатый). Пострадали и другие редкие орхидеи, в частности, любка двулистная, скрученник и ятрышник шлемоносный.

Нарушены места обитания некоторых норных млекопитающих. Урон понесли не просто отдельные виды, а целые экосистемы. Кроме того, вода достигла и дендрария «Берендей», где собраны редкие древесно-кустарниковые растения со всего мира.