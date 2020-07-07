Пятибалльное землетрясение произошло на Байкале

Землетрясение силой в пять баллов произошло на Байкале в Иркутской области. Почувствовали подземные толчки как жители Приангарья, так и Бурятии, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в понедельник в 19.50 по местному времени (12.50 мск). Толчки в четыре-пять баллов ощущались в городе Байкальске. При такой силе неустойчивые предметы опрокидываются или сдвигаются. Незапертые двери и окна распахиваются и снова захлопываются.

Фото: © Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

Иркутск, Ангарск и Шелехов Иркутской области ощутили четырехбалльные подземные толчки. Это колебания схожи с сотрясением, создаваемым проезжающим тяжело груженным грузовиком. Дребезжат окна, двери, посуда. Землетрясение той же силы ощутили жители Бурятии в Куйтуне, Танхое, Выдрино и еще ряде населенных пунктов.

Трехбалльное землетрясение почувствовали жители города Улан-Удэ. Подобные землетрясения ощущаются немногими людьми, находящимися внутри помещений. Внимательные наблюдатели замечают легкое раскачивание висячих предметов.

Жители Иркутска в социальных сетях активно обсуждали произошедшее. «Какой хороший год, землетрясения еще не хватало», «тест на иркутскость? Баллы без приборов определять не можешь — не местный», «как в лодке качало». Но большинство пользователей Сети отметили, что не ощутили подземных толчков.