Два села в Омской области закрыли на карантин из-за COVID-19

Сёла Хлебодаровка и Новосанжаровска закрыли на карантин в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавируса, сообщается в распоряжении администрации Русско-Полянского района Омской области.

Ограничительные мероприятия в населенных пунктах начали действовать с 5 июля. Жителям сёл запрещено выходить на улицу без средств индивидуальной защиты, требуется соблюдать социальную дистанцию.

Также запрещен въезд в сёла другим жителям региона, кроме служб жизнеобеспечения, должностных лиц, выпускников школ для сдачи ЕГЭ, предпринимателей, доставляющих продукты в сёла.

Точный срок ограничительных мероприятий в населённых пунктах не сообщается. «…до устранения угрозы распространения и (или) ликвидации очага инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в распоряжении о сроках карантина.

По официальным данным омского оперштаба, в Русско-Полянском районе на 5 июля было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.