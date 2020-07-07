Два села в Омской области закрыли на карантин из-за COVID-19

Сёла Хлебодаровка и Новосанжаровска закрыли на карантин в связи
с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением
коронавируса, сообщается в распоряжении администрации Русско-Полянского района
Омской области.
Ограничительные мероприятия в населенных пунктах начали
действовать с 5 июля. Жителям сёл запрещено выходить на улицу без средств
индивидуальной защиты, требуется соблюдать социальную дистанцию.
Также запрещен въезд в сёла другим жителям региона, кроме
служб жизнеобеспечения, должностных лиц, выпускников школ для сдачи ЕГЭ,
предпринимателей, доставляющих продукты в сёла.
Точный срок ограничительных мероприятий в населённых пунктах не сообщается. «…до устранения угрозы распространения и (или) ликвидации очага инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в распоряжении о сроках карантина.
По официальным данным омского оперштаба, в Русско-Полянском районе на 5 июля было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.