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Раскрыта новая схема кибератак на банки

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Злоумышленники нашли новый метод кибер-атак на банки и компании — вторжения хакеров распределены на длительное время атака с целью проведения диверсии или шпионажа, сообщил гендиректор международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

«Есть атаки, которые физически для человека незаметны, потому что нет видимых последствий: у организации работает всё прекрасно, никто не ворует деньги, нет простоев. Это не означает, что она уже не взломана с целью, например, кибершпионажа либо подготовки кибердиверсии», — рассказал в интервью РИА Новости.

Атака может быть распределена на долгое время, даже на несколько лет: в 2017 году сделали первое действие, в 2018 — второе, в 2019 — третье, в 2020 — четвертое, поэтому связать эти действия в одну последовательную цепочку очень непросто, пояснил Сачков.

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«Я прошу компании и банки обратить внимание на атаки, где мотивация не финансовая, а диверсионно-шпионажная. Очень многие люди внезапно решили, что шпионажа с развитием интернета должно стать меньше, но с развитием интернета его стало больше», — отметил Сачков.

По его словам, многие компании считают, что они не представляют интерес для злоумышленников, однако это не совсем так. «Может быть, ваша компания не нужна, но она общается с той компанией, которая им нужна, и в нужный момент от вашего имени будет отправлено то, что нужно злоумышленниками», — пояснил он.



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