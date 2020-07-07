Экстренное предупреждение из-за ветра объявили в Красноярском крае

ГУ МЧС по Красноярскому краю объявил экстренное предупреждение из-за прогнозируемого синоптиками сильного ветра и крупного града во вторник, сообщает ведомство.

Во вторник в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.

На юге Таймырского района ожидаются порывы восточного ветра 15-18 метров в секунду, в Туруханском и в Эвенкийском районах грозы.

В выходные из-за сильного ветра деревья раздавили палатки с туристами на озере Маслеево. Погибли женщина и мужчина.