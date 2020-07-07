Замглавы МИД России заявил о полной утрате доверия к США

Россия перестала видеть в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Соединенные Штаты на протяжении уже «чуть ли не десятка лет, 7-8 лет точно, идут по пути демонтажа, последовательного демонтажа разных структур, механизмов, которые имелись в отношениях между Москвой и Вашингтоном», сказал замглавы МИД в интервью «Известиям».

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«И в последнее время в этот разряд того, что демонтируется и отправляется, извините меня, на свалку истории американцами, все больше попадают договоры и соглашения. Это печальное развитие», — заявил Рябков.

По его словам, Россия не видит в США договороспособного партнера. «Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать, делать это путем тактики малых шагов», — сказал замглавы МИД.