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Озвучен некролог, написанный Морриконе самому себе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gonzalo Tello / CC BY 2.0

Адвокат и друг семьи скончавшегося Эннио Морриконе Джорджо Ассумма показал журналистам некролог, написанный самим композитором.

«Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью», — приводит текст некролога РИА Новости.

Морриконе умер 6 июля ночью в Риме на 92-м году жизни. Он широко известен как автор музыки к фильмам. В 2007 году он получил первый «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, а в 2016 ему вручили «Оскар» за музыку к «Омерзительной восьмерке» режиссера Квентина Тарантино.

Его музыка также звучит в фильмах «Однажды на Диком Западе», «Джанго освобожденный», «Легенда о пианисте», «Профессионал» и других.

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