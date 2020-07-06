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Путин заявил о неясных перспективах открытия Европы для россиян

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым заявил о том, что ситуация с открытием иностранных аэропортов для российских туристов остается неясной.

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — приводит РБК слова президента.

Савельев сообщил, что за рубежом достаточно много компаний, которые возобновили международные перевозки. «Если нам удастся договориться и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% — к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года именно по международным перевозкам», — сказал глава «Аэрофлота».

Он отметил, что «Аэрофлот» сейчас практикует шахматную рассадку пассажиров, «потому что есть такая возможность» из-за слабой загрузки. Но есть договоренность с Роспотребнадзором, уточнил он, о необязательности этой меры, поскольку «на борту заболеть очень сложно», воздух в салоне фильтруется и меняется каждые 3–5 минут.

«Рассадка не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас», — заключил Савельев. Савельев объяснил, что на современных самолетах установлены фильтры класса HEPA, которые очищают воздух с эффективностью 97–99%. Это, по словам Савельева, примерно соответствует «уровню операционных».

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«Воздух берется из компрессора из-под двигателя, нагревается до 290 градусов. То есть формально на борту заболеть очень сложно. Это показывает и статистика обслуживающего персонала. Наши бортпроводники на борту практически не заболевали, у нас небольшой процент всего лишь. Это и мировая практика. Поэтому мы договорились, что на борту будут маски, будут перчатки», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал о том, что решение об открытии российских границ будет приниматься правительственным оперативным штабом, который будет ориентироваться на мнения эпидемиологов и данные от зарубежных стран. При этом он отметил, что Москва ведет переговоры об открытии границ с некоторыми государствами.

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