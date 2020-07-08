НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Охота»

Источник:
Sibnet.ru
121 0

Фильм «Охота» показывает неожиданную сторону родительства — паранойю. Драма режиссера Томаса Винтерберга повествует о воспитателе в детском саду, который по нелепости становится изгоем маленького городка.

Дания/Швеция, 2012 год, режиссер Томас Винтерберг, 16+
В главной роли: Мадс Миккельсен

В центре сюжета 42-летний мужчина, работающий в детском саду. Он развелся с женой и борется за опеку над сыном-подростком Маркусом, который тоже стремится жить с отцом. В один момент его жизнь начинает рушиться из-за невинной лжи маленькой девочки.

Идея съемок фильма в документальной манере пришла Винтербергу не спонтанно. Его друг, датский психолог показал режиссеру архив с интересными случаями «о фантазиях, которые замещают реальные воспоминания». Психолог предложил Винтербергу положить это в основу новой картины.

Томас Винтерберг:

«Это фильм про паранойю родительства. Будучи сам отцом, я понимаю агрессивность родителей в желании защитить своего ребёнка. Папа маленькой девочки, которая стала причиной скандала, верит безоговорочно детской фантазии, потому что думает, что он знает свою дочь. Девочка ведь не то, чтобы сознательно врет. Лгуньей она становится, когда пытается фантазировать дальше, чтобы соответствовать ожиданиям взрослых, задающих ей наводящие вопросы»

Фильм вызвал восторг у многих критиков. На премьере «Охоты», состоявшейся на 65-м Каннском кинофестивале, после окончания фильма в зале прогремели бурные овации. В отзывах особенно отмечалась превосходная актерская игра Мадса Миккельсена, который наиболее известен зрителям по злодейским персонажам.

Еще по теме
Фильм дня: «Достать ножи»
Фильм дня: «Темные воды»
Фильм дня: «Крестный отец»
Фильм дня: «День независимости»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Чиновники будут платить до 150 тысяч рублей за хамство
•
Онлайн-голосование применят на выборах в Госдуму в 2021 году
•
ФСБ задержала известного журналиста по подозрению в госизмене
•
Онищенко оценил угрозу бубонной чумы в России
Как это работает
•
Картинка и размер файла: чем отличаются форматы видео
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Онищенко оценил угрозу бубонной чумы в России
Сибирь 07.07.2020 19:46
Немец удивился исторической памяти сибиряков
Сибирь 07.07.2020 17:37
Треть браков в Новосибирске заключили повторно
Сибирь 07.07.2020 17:31
Омич предстанет перед судом за сексуальное насилие дочерей
Сибирь 07.07.2020 17:05
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
44438
Путин призвал в Россию мигрантов
4039
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
4017
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
3973
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Чиновники будут платить до 150 тысяч рублей за хамство
•
Онлайн-голосование применят на выборах в Госдуму в 2021 году
•
ФСБ задержала известного журналиста по подозрению в госизмене
•
Онищенко оценил угрозу бубонной чумы в России
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Картинка и размер файла: чем отличаются форматы видео
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал в Россию мигрантов
48
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
39
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
33
Путин пошутил по поводу флага ЛГБТ на посольстве США
31
Президент подписал указ о внесении поправок в Конституцию
30