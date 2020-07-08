Фильм дня: «Охота»

Фильм «Охота» показывает неожиданную сторону родительства — паранойю. Драма режиссера Томаса Винтерберга повествует о воспитателе в детском саду, который по нелепости становится изгоем маленького городка.

Дания/Швеция, 2012 год, режиссер Томас Винтерберг, 16+

В главной роли: Мадс Миккельсен

В центре сюжета 42-летний мужчина, работающий в детском саду. Он развелся с женой и борется за опеку над сыном-подростком Маркусом, который тоже стремится жить с отцом. В один момент его жизнь начинает рушиться из-за невинной лжи маленькой девочки.

Идея съемок фильма в документальной манере пришла Винтербергу не спонтанно. Его друг, датский психолог показал режиссеру архив с интересными случаями «о фантазиях, которые замещают реальные воспоминания». Психолог предложил Винтербергу положить это в основу новой картины.

Томас Винтерберг:



«Это фильм про паранойю родительства. Будучи сам отцом, я понимаю агрессивность родителей в желании защитить своего ребёнка. Папа маленькой девочки, которая стала причиной скандала, верит безоговорочно детской фантазии, потому что думает, что он знает свою дочь. Девочка ведь не то, чтобы сознательно врет. Лгуньей она становится, когда пытается фантазировать дальше, чтобы соответствовать ожиданиям взрослых, задающих ей наводящие вопросы»

Фильм вызвал восторг у многих критиков. На премьере «Охоты», состоявшейся на 65-м Каннском кинофестивале, после окончания фильма в зале прогремели бурные овации. В отзывах особенно отмечалась превосходная актерская игра Мадса Миккельсена, который наиболее известен зрителям по злодейским персонажам.