Администрация кузбасского села потеряла ключи от дамбы

Жители пожаловались, что в селе Бурлаки Кемеровской области засыпали маленький водопад. Администрация объяснила, что это сделано, чтобы спасти населенный пункт от проблем с водоснабжением, так как утеряны ключи от дамбы.

Фото водопада из села Бурлаки опубликовали в социальных сетях. Сообщалось, что неизвестные засыпали его мусором.

Но в действительности никакого водопада на этом месте нет. То, что изображено на фото, — не река, а проранок для отвода воды из дамбы, прокомментировал представитель Бурлаковского сельского совета.

«Дело в том, что некоторое время назад был утерян ключ от шлюза дамбы на реке Кривой Ускат. Для того, чтобы вода не переливалась через край, был прорыт указанный проранок. Однако с течением времени вода размыла себе русло и ее уровень в запруде начал снижаться слишком быстрыми темпами. Проблему необходимо было решать, и поэтому проранок засыпали строительными отходами», — цитирует «Сибдепо» представителя администрации села.

По его словам, таким образом село спасли от проблем с водоснабжением. Новый ключ пока не удалось изготовить из-за ряда технических сложностей.