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Администрация кузбасского села потеряла ключи от дамбы

Источник:
Sibnet.ru
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Жители пожаловались, что в селе Бурлаки Кемеровской области засыпали маленький водопад. Администрация объяснила, что это сделано, чтобы спасти населенный пункт от проблем с водоснабжением, так как утеряны ключи от дамбы. 

Фото водопада из села Бурлаки опубликовали в социальных сетях. Сообщалось, что неизвестные засыпали его мусором.


Но в действительности никакого водопада на этом месте нет. То, что изображено на фото, — не река, а проранок для отвода воды из дамбы, прокомментировал представитель Бурлаковского сельского совета.

«Дело в том, что некоторое время назад был утерян ключ от шлюза дамбы на реке Кривой Ускат. Для того, чтобы вода не переливалась через край, был прорыт указанный проранок. Однако с течением времени вода размыла себе русло и ее уровень в запруде начал снижаться слишком быстрыми темпами. Проблему необходимо было решать, и поэтому проранок засыпали строительными отходами», — цитирует «Сибдепо» представителя администрации села.

По его словам, таким образом село спасли от проблем с водоснабжением. Новый ключ пока не удалось изготовить из-за ряда технических сложностей.

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Администрация кузбасского села потеряла ключи от дамбы
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Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?