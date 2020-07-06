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Этери Тутберидзе попала в топ самых токсичных тренеров в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © tutberidze.eteri; instagram.com/tutberidze.eteri

Японский журнал Ellе включил российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, воспитавшую чемпионок мира и Олимпийских игр, в топ самых токсичных в мире.

«Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе давно критикуют за то, что ее воспитанницы берут медали в раннем возрасте, еще до возрастного изменения тела, а потом пропадают. Некоторые из этих спортсменок страдают от расстройств питания и очень рано завершают карьеру», — говорится в статье.

В тексте оригинала использован иероглиф, который переводится как «ядовитый» или «токсичный».

Автор материала отмечает, что от Тутберидзе ушла олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, завершившая спортивную карьеру в 19 лет, и чемпионка мира Евгения Медведева, переехавшая в Канаду, за что в России ее назвали «предательницей».

Также в топ попали тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, который был пойман на мошенничестве; французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом, которые обвиняются в изнасиловании учениц.

Тутберидзе сейчас тренирует олимпийскую чемпионку Алину Загитову, чемпионку Европы 2020 Алену Косторную, чемпионку России Анну Щербакову, чемпионку мира среди юниоров 2020 Камилу Валиеву. В этом году от нее ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?