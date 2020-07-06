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Второй турист умер после падения деревьев на палатки под Красноярском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю

Палаточный лагерь на озере Маслеево в Красноярском крае был раздавлен деревьями во время сильной грозы, умерли женщина и мужчина, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.

В ночь на 5 июля ночью ветер повалил более десятка деревьев на берегу озера Маслеево. Сосны упали на палатки. Погибла 33-летняя жительница города Иланский, проживавшая в палатке на территории базы отдыха. Ее 13-летняя дочь не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из-под упавшего дерева.

Другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины без признаков жизни. Позднее в районной больнице скончался 58-летний житель Канска, получивший травмы также на озере во время шквалистого ветра.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Данная статья предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до десяти лет.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?