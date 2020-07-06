Украину предупредили об угрозе банкротства

Отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия грозит стране банкротством, считают эксперты. Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов долларов.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности.

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», — немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на экспертов.

По мнению аналитиков, уход Смолия является вотумом недоверия Зеленскому в отношении его повестки в области реформ. Так, эксперт по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш назвал отставку главы НБУ «тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны».

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Из-за неожиданной отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже. Приводит РИА Новости выдержки из статьи.

С 2014 года Украина смогла выжить в финансовом отношении только благодаря «исчисляемой в миллиардах» помощи со стороны Международного валютного фонда, говорится в материале.