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Ребенок в Новосибирске чудом не провалился в глубокий колодец

Источник:
Sibnet.ru
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Шестилетняя девочка не заметила яму в асфальте, скрытую лужей после прошедшего ливня, и едва не упала в колодец. Раньше глубина колодца была около девяти метров, сейчас меньше, но один неосторожный шаг может привести к страшным травмам, сообщила Sibnet.ru мама пострадавшей малышки Анна Иванович.

Инцидент произошел на улице Тихвинская, 1, в четверг после ливня, прошедшего над городом. Потоки воды, хлынувшие на проезжую часть возле дома, размыли асфальт. В земле появился провал. Его глубина, по словам Иванович, составляла ранее примерно девять метров.

Фото: © предоставлено Анной Александрович

«Эта большая яма появилась еще весной. Она не была огорожена. Там внизу колодец был метров девять. Главная по дому постоянно обращалась управляющую компанию с этой проблемой. После этого УК эту яму засыпало. Но там дорога и машины ездят. Яма начала появляться вновь и становилась все больше», — отметила женщина.

Фото: © предоставлено Анной Александрович

Она подчеркнула, что управляющая компания знала о том, что провал появился вновь. Руководитель УК Павел Бобров не отрицает, что проблемы на проезжей части были. «Там был провал глубиной сантиметров пять. Провал был на проезжей части. Это не зона игр и не зона детства. Насколько я знаю, девочка на велосипеде гоняла по проезжей части. Соответственно, она залетела в эту лужу, упала и ободрала коленки», — отметил Бобров.

Подобная интерпретация событий возмутила маму девочки. Во-первых, глубина ямы была больше пяти сантиметров. Во-вторых, ребенок проезжал по дороге, чтобы попасть с детской площадки на тротуар. «Человек пересекает дорогу. По-другому там не пройти. Она не ехала по дороге, она проходила с детской площадки на тротуар», — объяснила женщина.

В этот момент колесо самоката попало в провал, скрытый огромной лужей.

Фото: © предоставлено Анной Александрович

Девочка перевернулась, упала на проезжую часть, травмировала ноги и руки. Самокат приказал долго жить. Мама малышки радуется, что основной «удар» принял на себя самокат. Наступи ребенок ногой в провал, и травмы были бы намного тяжелее.

Руководитель управляющей компании в разговоре с Sibnet.ru принес искренние извинения родителям девочки. Он отметил, что провал засыпали на следующий день после инцидента. Но мать малышки все же написала заявление в полицию, а также обратилась в мэрию. Она не верит, что очередной дождь не размоет асфальт и под угрозой не кажется здоровье ее ребенка и других детей, живущих поблизости.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?