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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Появилось видео краш-тестов Aurus

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько кадров краш-тестов автомобилей класса люкс Aurus вошли в фильм «Aurus. Российское золото» телеканала «Звезда», опубликованного на YouTube. Ранее видео с испытаний не публиковалось.

Седан тестировали на прочность в центре испытаний ФГУП «НАМИ». Автомобиль на скорости 64 километра в час врезался в преграду, в салоне находились два манекена.

«Капот всмятку, но манекены целы», — говорит автор фильма, других результатов испытаний не приводится. На кадрах видно, что в таких условиях раскрываются фронтальных подушки безопасности.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства на основе единой модульной платформы. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?