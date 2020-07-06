Появилось видео краш-тестов Aurus

Несколько кадров краш-тестов автомобилей класса люкс Aurus вошли в фильм «Aurus. Российское золото» телеканала «Звезда», опубликованного на YouTube. Ранее видео с испытаний не публиковалось.

Седан тестировали на прочность в центре испытаний ФГУП «НАМИ». Автомобиль на скорости 64 километра в час врезался в преграду, в салоне находились два манекена.

«Капот всмятку, но манекены целы», — говорит автор фильма, других результатов испытаний не приводится. На кадрах видно, что в таких условиях раскрываются фронтальных подушки безопасности.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства на основе единой модульной платформы. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник.