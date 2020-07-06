Предприниматель в Бурятии пойдет под суд по делу об улетевшем батуте

Предприниматель и инженер-инспектор гостехнадзора в Бурятии предстанут перед судом. Они обвиняются в том, что их действия привели к травмам у шести детей, когда батут на одной из улиц Улан-Удэ унесло порывом ветра, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, в 2017 году предприниматель решил заняться бизнесом в сфере отдыха и развлечений. Купил бывший в употреблении надувной батут, но необходимых эксплуатационных документов на него не было. Тем не менее, каждое лето предприниматель размещал батут на площадке в городе Улан-Удэ возле ТЦ.

Установка и эксплуатация батута сопровождалась многочисленными нарушениями. К примеру, надувная конструкция крепилась за балластные грузы, выполненные из автомобильных покрышек и бетона. Каждая из таких опор должна выдерживать значительную нормативную нагрузку и не смещаться.

Для проверки соответствия балластных грузов батута проведен эксперимент. Специалистами при помощи динамометра сделаны соответствующие замеры. Они показали, что балластные грузы смещались при нагрузке в четыре-девять раз меньше положенной.

Но ежегодно инженером-инспектором отдела Гостехнадзора Бурятии бизнесмену без надлежащей проверки надувного батута выдавались официальные документы о прохождении государственного технического осмотра и исправности аттракциона.

#Потребитель Выключить все: что опасно во время грозы

А 30 мая 2019 года при порыве ветра, установленные с нарушением крепления, не выдержали нагрузки. Батут опрокинулся, и находившиеся внутри шестеро детей выпали на асфальт. Два малыша получили тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Предпринимателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Государственный инспектор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ и пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Дело направили в суд.