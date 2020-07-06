Умер легендарный композитор Эннио Морриконе

Итальянский композитор, обладатель двух премий «Оскар» Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года в одной из римских клиник, сообщили близкие композитора.

Морриконе попал в клинику несколько дней назад. Мужчина умер и сломал бедренную кость. Похороны Эннио Морриконе будут проходить в кругу близких, пишет La Repubblica со ссылкой на друга семьи и адвоката Джорджо Ассумму.

Ассумма добавил, что маэстро «сохранил до последнего полную ясность мысли». Он поблагодарил свою жену, детей и внуков за любовь и заботу, которые они ему оказали, вспомнил о своих поклонниках, в чьей ласковой поддержке он всегда черпал силу для творчества».

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Его карьера длилась 79 лет. Он родился 10 ноября 1928 года в Риме, в семье профессионального джазового трубача и домохозяйки. Морриконе был старшим из пяти детей.

Когда ему исполнилось 12 лет, поступил в консерваторию Святой Чечилии в Риме. В консерватории Морриконе получил три диплома — по классу трубы, инструментовки и композиции.

Морриконе широко известен как автор музыки к фильмам. Он написал саундтреки к десяткам картин, среди которых «За пригоршню долларов», «Однажды на Диком Западе», «Легенда о пианисте», «Профессионал», «Джанго освобожденный».

Свой первый «Оскар» он получил в 2007 году за выдающиеся заслуги в кинематографе. Еще один «Оскар» ему вручили в 2016 году за музыку к «Омерзительной восьмерке» режиссера Квентина Тарантино.