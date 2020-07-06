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Эксперты Der Spiegel подтвердили поддельные подписи Родченкова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории и осведомителя ВАДА Григория Родченкова под письменными показаниями в деле российских биатлонисток являются подделкой, к такому выводу пришли эксперты немецкого издания Der Spiegel.

Журнал Der Spiegel выпустил большой материал о российской биатлонистке, олимпийской чемпионке Ольге Зайцевой, которая в 2017 году была пожизненно отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и лишена медали.

Обвинения были основаны на показаниях Родченкова. В начале марта Зайцева и еще две биатлонистки, Яна Романова и Ольга Вилухина, подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Защита спортсменок выразила сомнения в подлинности подписей свидетеля. В новых письменных показаниях Родченков не объяснил происхождение подписей на девяти изначально представленных документах.

Опрошенные Der Spiegel эксперты, опираясь на судебно-медицинский отчет, высказали мнение, что одна и та же фотография подписи Родченкова была вставлена в два разных документа. Остальные семь были подписаны от руки, но, вероятно, не почерком Родченкова.

Эти новые данные не только подтверждают заявления Зайцевой о невиновности, но и «поднимают вопрос об общей достоверности расследования сочинского заговора, о том, не была ли слишком велика вера в показания осведомителя в этом скандале», пишет немецкое издание.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?