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Жара и грозы ждут новосибирцев на неделе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жаркая погода с ливнями и грозами ожидается в Новосибирске в начале недели, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Установилась область низкого атмосферного давления, она генерирует восходящие потоки, происходит формирование кучевой облачности», — рассказал Ягудин.

По словам синоптика, в Новосибирске в ближайшие три дня температура воздуха составит 15-16 градусов тепла ночью, 26-28 градусов тепла днем. 7 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы ночью и днем, 8 и 9 июля только ночью. Ветер во время грозы может усиливаться до 14-16 метров в секунду.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?