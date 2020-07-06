Жара и грозы ждут новосибирцев на неделе

Жаркая погода с ливнями и грозами ожидается в Новосибирске в начале недели, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Установилась область низкого атмосферного давления, она генерирует восходящие потоки, происходит формирование кучевой облачности», — рассказал Ягудин.

По словам синоптика, в Новосибирске в ближайшие три дня температура воздуха составит 15-16 градусов тепла ночью, 26-28 градусов тепла днем. 7 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы ночью и днем, 8 и 9 июля только ночью. Ветер во время грозы может усиливаться до 14-16 метров в секунду.