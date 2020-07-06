Иркутян предупредили о второй волне коронавируса

Вторая волна коронавируса может начаться в Иркутской области осенью и власти региона уже готовятся к ней, сообщила в понедельник журналистам и.о. зампреда правительства региона Валентина Вобликова.

Вторая волна опасна тем, что COVID-19 может прийти вместе с другими вирусными «сезонными» заболеваниями. Но в то же время она может пройти для региона менее болезненно, чем первая.

«К этому времени уже появится определенная иммунная прослойка, коллективный иммунитет. Очень надеемся, что к этому времени будут внедряться новые методы лечения, более эффективные, а также надеемся на появление вакцины, которую сейчас разрабатывают несколько институтов в стране», — цитирует Вобликову интернет-портал «Город».

По данным оперативного штаба Приангарья на утро понедельника, в регионе зарегистрировано 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время заразилось более 8,9 тысячи человек, 63 умерло.