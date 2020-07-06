НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Иркутян предупредили о второй волне коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
263 2

Вторая волна коронавируса может начаться в Иркутской области осенью и власти региона уже готовятся к ней, сообщила в понедельник журналистам и.о. зампреда правительства региона Валентина Вобликова.

Вторая волна опасна тем, что COVID-19 может прийти вместе с другими вирусными «сезонными» заболеваниями. Но в то же время она может пройти для региона менее болезненно, чем первая.

«К этому времени уже появится определенная иммунная прослойка, коллективный иммунитет. Очень надеемся, что к этому времени будут внедряться новые методы лечения, более эффективные, а также надеемся на появление вакцины, которую сейчас разрабатывают несколько институтов в стране», — цитирует Вобликову интернет-портал «Город».

По данным оперативного штаба Приангарья на утро понедельника, в регионе зарегистрировано 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время заразилось более 8,9 тысячи человек, 63 умерло.

Тема: Распространение коронавируса
Цифровые пропуска отменили в Забайкалье
Казахстан ввел второй карантин из-за коронавируса
Выходные побили рекорд по коронавирусу в Новосибирской области
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Умер легендарный композитор Эннио Морриконе
•
Политолог назвал Зеленского кидалой с крестьянскими замашками
•
Ученый заявил о существовании коронавируса в спящем режиме
•
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Подробности
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
Молния ударила в томский храм: в чем смысл знамения?
Как это работает
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Бизнесмен пойдет под суд по делу об улетевшем батуте с детьми
Сибирь 06.07.2020 15:02
Физрук из Томска на велосипеде отправился в Крым
Сибирь 06.07.2020 13:21
Жара и грозы ждут новосибирцев на неделе
Сибирь 06.07.2020 13:13
Иркутян предупредили о второй волне коронавируса
Сибирь 06.07.2020 12:43
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
34458
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
6829
Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары
4971
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
3430
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Умер легендарный композитор Эннио Морриконе
•
Политолог назвал Зеленского кидалой с крестьянскими замашками
•
Ученый заявил о существовании коронавируса в спящем режиме
•
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Как это работает
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Поправки к Конституции поддержали 78% россиян
70
Путин призвал в Россию мигрантов
48
Кремль назвал итоги голосования по Конституции триумфом
38
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
37
Путин пошутил по поводу флага ЛГБТ на посольстве США
31