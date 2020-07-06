Жара до +36 градусов обрушится на Восточную Сибирь

Неделя для Иркутской области, Забайкалья и Бурятии начнется с жаркой погоды, когда столбик термометр в некоторых районах поднимется до +36 градусов. Однако с середины недели ожидается постепенное понижение температуры, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю во вторник и среду кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер юго-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +9… +14, местами +4… +9 градусов. Днем +27… +34, местами до +24 градусов. В четверг температура днем составит от +24 до +29 градусов, местами до +17.

#Гео Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?

В Бурятии преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +13… +18, местами +3… +8. Днем +31… +36, местами до +22 градусов.

В среду температура днем будет держаться на отметках +29… +34, а в четверг понизится до +29, а местами до +22 градусов.

В Иркутской области во вторник кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью +13… +18, местами +6… +11 градусов. Днем +27… +32, местами +17… +22 градуса.

В среду и четверг кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +13… +18, местами +6… +11 градусов. Днем +20… +25, при увеличении облачности до +15 градусов.