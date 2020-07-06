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Ученый спрогнозировал исчезновение редких растений Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © L_A_V / Pixabay License

Пандемия коронавируса в мире и возросший спрос на биологически активные добавки (БАДы) может привести к тому, что многие целебные растения Сибири исчезнут из-за варварской добычи, сообщил кандидат биологических наук Зоригто Намсараев на своей странице в Facebook.

«Пандемия коронавируса увеличила мировой спрос БАДы на десятки и сотни процентов. Особенно резко вырос спрос на БАДы, заявляющие об укреплении иммунитета. Перед лицом пандемии люди бросились скупать все, что обещало им повысить защиту организма от вирусов», — отметил он.

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В период паники тематические сайты наполнились новостями о росте продаж и оптовых цен, пустых складах и перебоях в поставках ингредиентов. Китай, являющийся одновременно крупнейшим импортером и экспортером компонентов для БАД, первый попал под удар коронавируса.

Это вызвало резкий рост внутреннего спроса и запустило цепную реакцию и перебои поставок на других рынках. Сибири такая паника грозит ростом «серых» сборщиков дикоросов.

Через пару лет они придут к резкому исчерпанию сырьевой базы по самым уязвимым позициям. Варварский сбор редких растений приведет к их исчезновению. В итоге сборщики опять останутся без доходов, но при этом успеют серьезно подорвать разнообразие растений родных мест.

Для того, чтобы этого не случилось, по мнению ученого, крупные компании должны создавать большие плантации, где будут выращивать необходимые травы, а также создавать продукции с помощью современных биотехнологий.

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Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?