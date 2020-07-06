Комедийный сериал «Великая» продлили на второй сезон

Актриса Эль Фаннинг, исполнившая Екатерину II в сериале «Великая», сообщила в Instagram о продлении истории на второй сезон.

«Я не могу больше это сдерживать! "Великая" продлена на второй сезон!!!!! Ладно, теперь серьезно: @nicholashoult (Никалас Холт), я собираюсь получить тебя в этот раз», — написала Фаннинг.

В первом сезоне, состоящем из 10 серий, идет речь о юных годах будущей российской императрицы Екатерины Великой.

Перед каждой серией зрителю сообщалось, что сюжет основан на почти реальных событиях. Комедийный сериал во многом высмеивает быт и образ жизни российского дворянства.