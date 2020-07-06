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Комедийный сериал «Великая» продлили на второй сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Актриса Эль Фаннинг, исполнившая Екатерину II в сериале «Великая», сообщила в Instagram о продлении истории на второй сезон.

«Я не могу больше это сдерживать! "Великая" продлена на второй сезон!!!!! Ладно, теперь серьезно: @nicholashoult (Никалас Холт), я собираюсь получить тебя в этот раз», — написала Фаннинг.

В первом сезоне, состоящем из 10 серий, идет речь о юных годах будущей российской императрицы Екатерины Великой. 

Перед каждой серией зрителю сообщалось, что сюжет основан на почти реальных событиях. Комедийный сериал во многом высмеивает быт и образ жизни российского дворянства.


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Топ комментариев

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?