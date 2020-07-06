Град размером с куриное яйцо выпал в Забайкалье

Град размером с куриное яйцо выпал в Забайкальском крае в воскресенье. Очевидцы выложили в социально сети «ВКонтакте» последствия разбушевавшейся стихии.

В Забайкалье на протяжении нескольких недель держится жаркая погода. В воскресенье в поселке городского типа Забайкальск выпал град размером с куриное яйцо.

Он выбил стекла в домах, оборвал провода на линиях электропередач. А огородники пожаловались на то, что остались без урожая.

Сотрудники МЧС предупреждают, что во время крупного града необходимо как можно быстрее найти укрытие и не выходить из дома.

«Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести вам дополнительные повреждения», — сообщили на сайте МЧС России.