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Град размером с куриное яйцо выпал в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
96 0

Град размером с куриное яйцо выпал в Забайкальском крае в воскресенье. Очевидцы выложили в социально сети «ВКонтакте» последствия разбушевавшейся стихии.

В Забайкалье на протяжении нескольких недель держится жаркая погода. В воскресенье в поселке городского типа Забайкальск выпал град размером с куриное яйцо. 

Он выбил стекла в домах, оборвал провода на линиях электропередач. А огородники пожаловались на то, что остались без урожая.

Сотрудники МЧС предупреждают, что во время крупного града необходимо как можно быстрее найти укрытие и не выходить из дома.

«Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести вам дополнительные повреждения», — сообщили на сайте МЧС России.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?