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Водительские права вместо паспорта разрешат использовать в банках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители России смогут показывать водительское удостоверение вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, такой законопроект разрабатывают власти совместно с Центробанком.

«Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа у граждан РФ и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти», — цитируют «Известия» представителя Банка России.

Законопроект разрабатывают Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и ЦБ. Но по правам будут оказывать только ряд услуг — перевод без открытия счета и почтовый перевод на сумму до 15 тысяч рублей, обмен валюты до 100 тысяч рублей.

До 2015 года водительские права можно было использовать для подтверждения личности при упрощенной идентификации, если операция не выглядела как отмывание денег или финансирование терроризма. Ограничения ввели из-за того, что действительность паспорта и других документов проще проверить, чем выявить подделку водительских прав.

Возможно, создадут базу с водительскими удостоверениями, к которой финансовые организации будут обращаться для проверки подлинности. Это и доработка программного обеспечения могут привести к финансовым затратам, предположил представитель Росбанка Александр Попов.

«Все идет к тому, что достаточно будет иметь при себе универсальную идентификационную карточку. По ней будут оказываться любые государственные или банковские услуги. В итоге всю информацию о человеке оцифруют и будут получать ее, отсканировав радужную оболочку глаза», — высказал мнение доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. Он ожидает, что такие изменения наступят через 5-7 лет.

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