Главврача Уярской районной больницы отправили в отставку

Минздрав Красноярского края после проверки Уярской районной больницы, на которую массово жаловались пациенты, отправил в отставку главврача учреждения, сообщает в понедельник ведомство.

Пациенты с коронавирусом массово жаловались на отвратительные условия лечения и содержания в больнице. Выездная проверка Минздрава края показала, что руководство больницы нерационально использовало кадры. Персонал работал без средств защиты, не проводились дезинфекционные мероприятия, некорректно велась статистика.

Но оказание медицинской помощи осуществлялось в соответствие с Временными методическими рекомендациями Минздрава России, медикаментов хватало.

В момент проверки, пациентов с коронавирусом в больнице не было. Пациентов с этой инфекцией со средней степенью тяжести отправляют в Канскую межрайонную больницу, с тяжелой степенью в Краевую клиническую больницу.

«По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения. Администрации больницы поручено 6 июля представить план первоочередных противоэпидемических мероприятий и порядок их реализации в министерство здравоохранения края», — говорится в сообщении

Будет развернут инфекционный госпиталь на базе Бородинской больницы для госпитализации больных с коронавирусом из Уяра, Партизанского, Рыбинской и Саянской больницы.

Прокуратура и Росздравнадзор расследуют случай смерти от коронавируса врача акушера-гинеколога Уярской районной больницы, которой, возможно, не оказали необходимую медицинскую помощь.