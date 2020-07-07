НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Достать ножи»

Источник:
Sibnet.ru
72 0

Фильм «Достать ножи» затерялся на фоне громких премьер 2019 года, но оказался более чем достойным для просмотра, воплотив в себе лучшие черты классического детектива.

США, 2019 год, режиссер Райан Джонсон, 16+
В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас и Крис Эванс
Слоган: «У каждого свой мотив»

Главу большого семейства, 85-летнего автора криминальных романов Харлана Тромби обнаруживают мертвым на утро после празднования юбилея. На лицо все признаки самоубийства, но полиция должна опросить всех родственников и гостей дома, присутствовавших на вечернике.

Параллельно за дело берется детектив Бенуа Блан. Его нанял неизвестный, отправив письмо с толстой пачкой денег и просьбой расследовать смерть Харлана. Блан понимает, что все приукрашивают свои отношения с убитым главой семейства, но настоящим бонусом в расследовании становится друг и сиделка покойного Марта, которую буквально тошнит от лжи.

Внимание зрителя безусловно привлечет интерьер особняка и сам дом, где разворачивается основное действие. Создатели фильма хотели, чтобы дом стал самостоятельным действующим героем фильма.

«Первое, что мы обсудили с Райаном — дом должен был напоминать отражение тех миров, которые Харлан создавал в своих книгах. Понятно, что архитектура, планировка и интерьер были довольно необычными», — говорил художник-постановщик Дэвид Крэнк.

Такой дом нашелся недалеко от Бостона. Шикарный готический особняк был выстроен в 1890-х и до сих пор находится в частном владении. Поскольку частный дом нельзя было кардинально менять, снимать самые эксцентричные сцены пришлось в павильоне, воссоздавая третий этаж дома с коридором, спальней и кабинетом писателя. 

Еще по теме
Фильм дня: «Темные воды»
Фильм дня: «Крестный отец»
Фильм дня: «День независимости»
Фильм дня: «Агенты А.Н.К.Л.»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о неясных перспективах открытия Европы для россиян
•
Песков назвал глупостью заявления о скором начале войны с Украиной
•
Умер легендарный композитор Эннио Морриконе
•
Российские физики открыли новый парадокс
Как это работает
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Администрация кузбасского села потеряла ключи от дамбы
Сибирь 06.07.2020 17:35
Прокуратура проверит условия жизни сибирячки со статусом «дети войны»
Сибирь 06.07.2020 16:56
Второй турист умер после падения деревьев на палатки под Красноярском
Сибирь 06.07.2020 16:34
Ребенок чудом не провалился в глубокий колодец
Сибирь 06.07.2020 16:19
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
37311
Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары
5085
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
3680
Протестная деревня нашлась в Красноярском крае
3599
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о неясных перспективах открытия Европы для россиян
•
Песков назвал глупостью заявления о скором начале войны с Украиной
•
Умер легендарный композитор Эннио Морриконе
•
Российские физики открыли новый парадокс
Как это работает
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Ещё один. Тут от одного не продохнуть...

ERMOL33

Давай роман не посрами честь великого родственника! ведите нас вместе в светлое будущее роиссии! Ох,...

Иркут 69

В нормальной демократической стране за такие катастрофические показатели и развал, население региона...

Иркут 69

Тува - наихудший по показателям социального благополучия российский регион, но при этом регулярно выдаёт...

Nik3316

главное им побольше белых флагов нашить для войны...