Фильм дня: «Достать ножи»

Фильм «Достать ножи» затерялся на фоне громких премьер 2019 года, но оказался более чем достойным для просмотра, воплотив в себе лучшие черты классического детектива.

США, 2019 год, режиссер Райан Джонсон, 16+

В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас и Крис Эванс

Слоган: «У каждого свой мотив»

Главу большого семейства, 85-летнего автора криминальных романов Харлана Тромби обнаруживают мертвым на утро после празднования юбилея. На лицо все признаки самоубийства, но полиция должна опросить всех родственников и гостей дома, присутствовавших на вечернике.

Параллельно за дело берется детектив Бенуа Блан. Его нанял неизвестный, отправив письмо с толстой пачкой денег и просьбой расследовать смерть Харлана. Блан понимает, что все приукрашивают свои отношения с убитым главой семейства, но настоящим бонусом в расследовании становится друг и сиделка покойного Марта, которую буквально тошнит от лжи.

Внимание зрителя безусловно привлечет интерьер особняка и сам дом, где разворачивается основное действие. Создатели фильма хотели, чтобы дом стал самостоятельным действующим героем фильма.

«Первое, что мы обсудили с Райаном — дом должен был напоминать отражение тех миров, которые Харлан создавал в своих книгах. Понятно, что архитектура, планировка и интерьер были довольно необычными», — говорил художник-постановщик Дэвид Крэнк.

Такой дом нашелся недалеко от Бостона. Шикарный готический особняк был выстроен в 1890-х и до сих пор находится в частном владении. Поскольку частный дом нельзя было кардинально менять, снимать самые эксцентричные сцены пришлось в павильоне, воссоздавая третий этаж дома с коридором, спальней и кабинетом писателя.