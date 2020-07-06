Учительницу в Хакасии задержали пьяной за рулем. ВИДЕО

Сотрудники ГИБДД задержали учительницу начальных классов в Саяногорске, она управляла машиной после того, как выпила, сообщается на сайте МВД РФ Хакасии.

Около полуночи в дежурную часть полиции Саяногорска поступило анонимное сообщение, о том, что во дворе дома № 11 Заводского микрорайона водитель с признаками алкогольного опьянения управляет автомобилем ВАЗ 21070. На место выдвинулся экипаж ГИБДД.

Сотрудники остановили ВАЗ, водителем которого оказалась 45-летняя учительница начальных классов одной из школ города и у нее действительно были признаки алкогольного опьянения.

«Вы просто нарушили мои правила. Я двигалась в машине, которая не двигалась…. Отдай мой зонтик», — давала объяснения в машине учительница. После этого сказала стражам правопорядка несколько нецензурных слов.

Стражи порядка предложили женщине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Аргументируя тем, что автомобилем она не управляла, педагог отказалась от процедуры.

В отношении женщины составлен административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещен на штраф стоянку.