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«Зенит» досрочно стал чемпионом России

Источник:
Sibnet.ru
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Петербургский «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом России по футболу, оформив титул за четыре тура до конца.

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «Зенита». У победителей дубль оформил Сердар Азмун (5-я и 52-я минуты), забили также Артем Дзюба (45+1, с пенальти) и Алексей Сутормин (72).

У хозяев дублем отметился Даниил Уткин (29, 50), на 41-й минуте Вандерсон не реализовал пенальти.

В 26 матчах команда набрала 62 очка и стала недосягаема для преследователей. За четыре тура до окончания чемпионата «Зенит» опережает на 13 очков ближайшего преследователя — московский «Локомотив».

«Зенит» завоевывал главный трофей страны семь раз в своей истории — в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 и 2020 годах.

Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, выигравший все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также единственный в стране обладатель сразу двух международных трофеев — Кубка и Суперкубка УЕФА.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?