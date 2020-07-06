«Зенит» досрочно стал чемпионом России

Петербургский «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом России по футболу, оформив титул за четыре тура до конца.
Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «Зенита». У победителей дубль оформил Сердар Азмун (5-я и 52-я минуты), забили также Артем Дзюба (45+1, с пенальти) и Алексей Сутормин (72).
У хозяев дублем отметился Даниил Уткин (29, 50), на 41-й минуте Вандерсон не реализовал пенальти.
В 26 матчах команда набрала 62 очка и стала недосягаема для преследователей. За четыре тура до окончания чемпионата «Зенит» опережает на 13 очков ближайшего преследователя — московский «Локомотив».
«Зенит» завоевывал главный трофей страны семь раз в своей истории — в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 и 2020 годах.
Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, выигравший все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также единственный в стране обладатель сразу двух международных трофеев — Кубка и Суперкубка УЕФА.
UynachalnicaОсталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!
Иркут 69Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇
EvgenAEYЧего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок
-Керя-Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый
creА что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?