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Ученый заявил о существовании коронавируса в спящем режиме

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Army Medical Research

Коронавирус нового типа не вышел из лаборатории в Китае, а находился во всем мире задолго до этого в спящем режиме и «проснулся» при определенном сочетании природных факторов, считает старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», — приводит РИА Новости Джефферсона.

Из разных стран приходит все больше свидетельств того, что вирус находился в различных странах до того, как проявился в Азии. Так, испанские эпидемиологи на прошлой неделе сообщили, что SARS-CoV-2, являющийся возбудителем коронавирусной инфекции, был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года, то есть задолго до первых случаях инфицирования в китайском Ухане.

Также говорилось о том, что следы коронавируса были обнаружены в образцах сточных вод итальянских городов Милан и Турин в декабре прошлого года, а в сточных водах бразильского города Флорианополис — в ноябре 2019 года. «В начале февраля на Фолклендских островах был случай инфицирования коронавирусом. Откуда он пришел туда?» — отметил исследователь.

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Джефферсон проводит аналогию с массовой пандемией «испанки», от которой с 1918 по 1920 годы погибли, по разным подсчетам, до 100 миллионов человек. «В случае с испанским гриппом происходили странные вещи. В 1918 году около 30% населения Западного Самоа умерли от испанского гриппа, хотя у них не было никаких контактов с окружающим миром», — сказал ученый.

«Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят. Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды, и именно это мы должны изучить» — уверен Джефферсон. Он также полагает, что вирус может передаваться не только от человека к человеку, например, при общении или кашле, но и через сточные воды.



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