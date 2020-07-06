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Сериал «Очень странные дела» продолжат снимать осенью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Создатели сериала ужасов «Очень странные дела» сообщили, что съемки нового сезона возобновятся осенью.

«Жители Джорджии хотят вернуться на свои рабочие места, чтобы показать, что мы не только способны победить вирус, но и стать примером для наших коллег по киноиндустрии. Мы надеемся, что сможем вдохновить Америку вновь взяться за работу», — цитирует The Hollywood Reporter владельца Atlanta Metro Studios Джона Рукера.

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Производство фильмов в США возобновили еще 12 июня, но продюсерам выдали инструкции, согласно которым должны проходить съемки. Среди обязанностей актеров и съемочной группы — соблюдение социальной дистанции.

Многие компании при этом не стали возвращаться к работе сразу и отложили производство крупных проектов на более благоприятный период. Съемку четвертого сезона «Очень странных дел» планируется возобновить 17 сентября.

«Очень странные дела» — научно-фантастический сериал с элементами фильма ужасов. В первом сезоне действие происходит в 1983 году в штате Индиана, где таинственным образом исчезает маленький мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?